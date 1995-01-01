Мещеряков – о комплектовании «Локомотива»: «Во всем должна быть экономика»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поговорил о комплектовании команды. Функционер дал понять, что приоритетом для клуба является финансовый баланс.

«Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика. Комплектование команды в нашей стране определяют экономика и рекламный рынок. У нас нет других условий, надо готовиться к следующему матчу», – сказал Мещеряков «Известиям».