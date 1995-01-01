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    Мещеряков – о комплектовании «Локомотива»: «Во всем должна быть экономика»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поговорил о комплектовании команды. Функционер дал понять, что приоритетом для клуба является финансовый баланс.

    «Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика. Комплектование команды в нашей стране определяют экономика и рекламный рынок. У нас нет других условий, надо готовиться к следующему матчу», – сказал Мещеряков «Известиям».

    • «Локомотив» второй сезон подряд выступает в Лиге чемпионов.
    • В РПЛ команда сейчас идет второй.
    • 6 октября москвичи сыграют с «Арсеналом».

    Источник: «Известия»

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