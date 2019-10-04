«Барселона» опубликовала кадры из раздевалки после вылета из ЛЧ от «Ливерпуля» в прошлом сезоне

Кино уже сделали, а выводы - нет. Замечательно.
В ноябре «Барселона» выпустит документальный фильм под названием «День матча». Каталонцы уже опубликовали официальный трейлер к картине.
В частности, в нем присутствуют кадры раздевалки команды после вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона от «Ливерпуля». Видео доступно ниже.
- В ролике присутствуют кадры из раздевалки и после других матчей.
- В фильме, судя по трейлеру, покажут фрагменты выступления Эрнесто Вальверде перед командой.
- Подобный фильм о жизни команды выпускал «Манчестер Сити».
twit text
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 4, 2019