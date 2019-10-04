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    «Барселона» опубликовала кадры из раздевалки после вылета из ЛЧ от «Ливерпуля» в прошлом сезоне

    В ноябре «Барселона» выпустит документальный фильм под названием «День матча». Каталонцы уже опубликовали официальный трейлер к картине.

    В частности, в нем присутствуют кадры раздевалки команды после вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона от «Ливерпуля». Видео доступно ниже.

    • В ролике присутствуют кадры из раздевалки и после других матчей.
    • В фильме, судя по трейлеру, покажут фрагменты выступления Эрнесто Вальверде перед командой.
    • Подобный фильм о жизни команды выпускал «Манчестер Сити».

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      DyadyaWel 59 минут назад

      Кино уже сделали, а выводы - нет. Замечательно.

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