Уткин: «Самый продавабельный игрок «Локомотива» Баринов, а не Миранчуки. Никакой общей перспективы у братьев нет»

Видеоблогер Василий Уткин написал текст о перспективах братьев Миранчуков. Журналист не считает их самым ценным активом «Локомотива» среди игроков.

«Никакой общей перспективы у братьев нет. Парами братьев не покупают. Нет заслуживающих внимания примеров. Поэтому не имеет смысла относиться серьезно к разговору и размышлению, если в нем фигурируют оба брата. Такой переход возможен, но тогда это очень точечный, очень личный чей-то интерес.

Мне кажется наивным утверждение, что Миранчуки – главный трансферный актив «Локо». Они известны только по выступлениям за клуб, они мало играют за сборную.

Но главное не в этом: Миранчуки, конкретно Алексей, имеет перспективу только как игрок на позицию лидера. Вокруг которого будет построена игра. Нет предпосылок думать, что есть такой клуб и такой тренер, потому что довольно мало оснований надеяться, что Алексей с этим справится.

Наконец, дополнительно. Если говорить о том, кто из российских игроков является самым продавабельным у «Локо», то это, полагаю, вообще не Миранчуки, а Дмитрий Баринов», – полагает Уткин.