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    Уткин: «Самый продавабельный игрок «Локомотива» Баринов, а не Миранчуки. Никакой общей перспективы у братьев нет»

    Видеоблогер Василий Уткин написал текст о перспективах братьев Миранчуков. Журналист не считает их самым ценным активом «Локомотива» среди игроков.

    «Никакой общей перспективы у братьев нет. Парами братьев не покупают. Нет заслуживающих внимания примеров. Поэтому не имеет смысла относиться серьезно к разговору и размышлению, если в нем фигурируют оба брата. Такой переход возможен, но тогда это очень точечный, очень личный чей-то интерес.

    Мне кажется наивным утверждение, что Миранчуки – главный трансферный актив «Локо». Они известны только по выступлениям за клуб, они мало играют за сборную.

    Но главное не в этом: Миранчуки, конкретно Алексей, имеет перспективу только как игрок на позицию лидера. Вокруг которого будет построена игра. Нет предпосылок думать, что есть такой клуб и такой тренер, потому что довольно мало оснований надеяться, что Алексей с этим справится.

    Наконец, дополнительно. Если говорить о том, кто из российских игроков является самым продавабельным у «Локо», то это, полагаю, вообще не Миранчуки, а Дмитрий Баринов», – полагает Уткин.

    • Летом сообщалось об интересе к Миранчукам со стороны «Зенита».
    • В текущем сезоне «Локомотив» провел два матча Лиги чемпионов, но ни в одном не сыграли братья – они травмированы.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7531

      parevg 10 минут назад

      Вот какой идиот у него интервью берет, и здесь печатает???? Кто он???? не спортсмен не разу, и не агент, что он может понимать, кто, сколько, откуда и куда...
      Он просто блоггер, то есть - балабол. ( более точное определение не пропустят модераторы)

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