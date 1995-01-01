Экс-капитан ЦСКА Варламов: «После смерти Перхуна у Садырина потухли глаза»

Экс-защитник и капитан ЦСКА Евгений Варламов вспомнил последние дни жизни экс-главного тренера московского клуба Павла Садырина.

«Дня за три, за четыре до его смерти человек семь или восемь нас, армейцев, пришли в больницу к Павлу Федоровичу, и он каждому сделал небольшое напутствие. Мне сказал: «Пока колени не сотрешь – играй. У тебя есть характер. А дальше переходи на тренерскую». В ЦСКА тогда многие пацаны с характером были. Пересиливали себя, часто на жилах шли к цели, но никогда через других не перешагивали. Никогда. Только себя не любили – а надо было.

Как Садырин держался? Всегда с улыбкой. Никогда не показывал, как ему больно и тяжело. Мог скривиться, покричать наедине с родными, но при нас не давал повода, чтобы его жалели. Об этом все его знакомые говорили и на похоронах, и позже при встречах.

Диагноз вскрылся после того, как в конце 2000 года он упал на крыльце и сломал шейку бедра. Поначалу масштабов проблемы не осознавали – думали, вылечится, и все будет хорошо. Переломным моментом в этом смысле, как мне показалось, стала смерть Сережи Перхуна. Садырин очень переживал. На похоронах Сережки я заметил, что у Пал Федорыча даже цвет кожи стал другим, побелел, что ли. И глаза потухли. При команде он держался, бодрился, но мы уже понимали, что скоро уже…» – рассказал Варламов.