Сульшер – о VAR в матче с «Арсеналом»: «Правильное решение, но, может, и мы должны были получить пенальти?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в седьмом туре АПЛ.
«Я думал, сколько раз мы вели в счете и в итоге не забивали второй гол? Нам нужно многому научиться и усердно работать. Имея больше опыта, мы сможем принимать правильные решения.
В начале второго тайма мы действовали недостаточно быстро. Казалось, что до своего гола «Арсенал» играл более активно.
Я чувствовал, что мы можем забить в концовке, поэтому послал всех вперед. Я был в таких ситуациях в качестве игрока. Ты выходишь и думаешь, что можешь добиться большего, но мы сделаем выводы из этого результата.
Гол после VAR? Это было правильное решение, но, может, и мы должны были получить пенальти?» – цитирует норвежца BBC.
- На 58-й минуте ассистент арбитра Кевина Френда зафиксировал офсайд в моменте с голом нападающего гостей Пьера-Эмерика Обамеянга. Главный судья засчитал гол после просмотра видеоповтора.
- После семи туров «Юнайтед» набрал девять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.