Сульшер – о VAR в матче с «Арсеналом»: «Правильное решение, но, может, и мы должны были получить пенальти?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в седьмом туре АПЛ.

«Я думал, сколько раз мы вели в счете и в итоге не забивали второй гол? Нам нужно многому научиться и усердно работать. Имея больше опыта, мы сможем принимать правильные решения.

В начале второго тайма мы действовали недостаточно быстро. Казалось, что до своего гола «Арсенал» играл более активно.

Я чувствовал, что мы можем забить в концовке, поэтому послал всех вперед. Я был в таких ситуациях в качестве игрока. Ты выходишь и думаешь, что можешь добиться большего, но мы сделаем выводы из этого результата.

Гол после VAR? Это было правильное решение, но, может, и мы должны были получить пенальти?» – цитирует норвежца BBC.