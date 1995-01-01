Джикия: «Сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос»

Так они и признаются. Но молчание - знак согласия...
Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопрос о возможном «сливе» бывшего главного тренера команды Олега Кононова.
– Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?
– Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.
– Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?
– Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.
– Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?
– Следующий вопрос.
– Так вам было комфортно работать с Кононовым?
– Да.
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября прошлого года.
- В текущем сезоне москвичи по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Клуб объявил об отставке тренера в воскресенье.