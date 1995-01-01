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    Джикия: «Сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопрос о возможном «сливе» бывшего главного тренера команды Олега Кононова.

    – Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

    – Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

    – Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?

    – Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

    – Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

    – Следующий вопрос.

    – Так вам было комфортно работать с Кононовым?

    – Да.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября прошлого года.
    • В текущем сезоне москвичи по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб объявил об отставке тренера в воскресенье.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии30
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      Рейтинг: +262

      Cleaner 21 минуту назад

      Так они и признаются. Но молчание - знак согласия...

      0
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      Рейтинг: -13

      Аденн 45 минут назад

      Отчасти Джикия прав, так бывает, ведь в принципе даже в проигранных матчах Спартак практически по всем компонентам (Уфа так вообще умудрилась победить ни разу не ударив в створ ворот Спартака) превосходил соперника. НО, счет на табло иной.

      1
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      Рейтинг: +3766

      Владислав Vlad > Аденн 40 минут назад

      Все просто выполняли наставления тренера.

      0
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      Рейтинг: +1571

      Kollljan 46 минут назад

      Этот грузин подозрительный какой-то.

      -1
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      Рейтинг: +3766

      Владислав Vlad 54 минуты назад

      Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается...

      Вот и ответ на вопрос - Кононов не справился или футболисты.))))

      0
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      Рейтинг: +162

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Нашли у кого спросить. Супер Джикия. ТЬФУ.

      2
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      Рейтинг: +1832

      Ruryu 1 час назад

      Наверное,это не слив. Либо команда "выгорела",а Кононов не смог(не умеет) мотивировать; либо,мы в своих ожиданиях,переоценили способности команды. Ну и квалификация тренера,оставляет делать лучшего. При итальянце,были разрывы крестов,но команда пыталась бежать-при Кононове,ни того,ни другого; при Каррере,со стандартов забивали,а сейчас и этого нет. В общем,беда бедучая и горе горькое.... кстати,просветите "темноту": куда Селихов делся?

      1
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      Рейтинг: +3766

      Владислав Vlad > Ruryu 53 минуты назад

      У Селихова палец болит.

      0
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      Рейтинг: +249

      De_Frenki 1 час назад

      вопрос риторический...

      0
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      Рейтинг: +962

      Genz 1 час назад

      Кононова слили здоровые мужики даже не боролись и не бежали он в раздевалке сказал что они пи..арасы и чтобы они все сдохли suki ..овнюки-авноеды, анонисты

      0
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      Рейтинг: +423

      frizom > Genz 1 час назад

      а вы точно матч то смотрели? не было никакого слива просто Спартак не знает что делать в атаке.

      2
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      Рейтинг: +6737

      silver29 1 час назад

      Глупости, никто кононова не сливал, просто некому это делать (((. Вспомните когда брали кононова многие тут твердили он наладит оборону и что ? стали получать банки от второго дивизиона и аутсайдеров ((( теперь атака..... ее просто нет, есть неплохие игроки а атаки нет, так что его и сливать не надо, он сам слился как вода в унитазе ((((((

      6
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      Рейтинг: +730

      Decorhome 1 час назад

      Молодец. Как капитан

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