Джикия: «Сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопрос о возможном «сливе» бывшего главного тренера команды Олега Кононова.

– Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

– Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

– Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?

– Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

– Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

– Следующий вопрос.

– Так вам было комфортно работать с Кононовым?

– Да.