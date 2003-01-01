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    Фернандеш – после дебюта за «Краснодар»: «Мне очень нравится атмосфера на стадионе. Хочу больше радовать болельщиков»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш поделился эмоциями после дебюта в составе южан.

    • Португалец вышел на замену во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:0).
    • 33-летний футболист перешел в клуб 2 сентября на правах свободного агента.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона.

    «Рад был сыграть в матче против «Арсенала». Я вынужден был пропустить две-три недели, потому что у меня были проблемы с левой ногой.

    Мне очень нравится та атмосфера, которую я вижу на стадионе «Краснодара». Я уже был здесь на матче с «Крыльями Советов». Да и когда приезжал будучи футболистом «Локомотива», здесь был потрясающий дух.

    Сейчас мне надо быстрее набирать игровую форму. С «физикой» проблем нет, я подтянул ее в фитнес-зале. Хочу больше радовать болельщиков «Краснодара», – сказал Фернандеш.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      srg38 1 час назад

      Удачи тебе Ману!

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