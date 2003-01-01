Фернандеш – после дебюта за «Краснодар»: «Мне очень нравится атмосфера на стадионе. Хочу больше радовать болельщиков»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш поделился эмоциями после дебюта в составе южан.

Португалец вышел на замену во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:0).

33-летний футболист перешел в клуб 2 сентября на правах свободного агента.

Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона.

«Рад был сыграть в матче против «Арсенала». Я вынужден был пропустить две-три недели, потому что у меня были проблемы с левой ногой.

Мне очень нравится та атмосфера, которую я вижу на стадионе «Краснодара». Я уже был здесь на матче с «Крыльями Советов». Да и когда приезжал будучи футболистом «Локомотива», здесь был потрясающий дух.

Сейчас мне надо быстрее набирать игровую форму. С «физикой» проблем нет, я подтянул ее в фитнес-зале. Хочу больше радовать болельщиков «Краснодара», – сказал Фернандеш.