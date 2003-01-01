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    Президент «Арсенала» Аджоев: «Очень тяжело играть сразу против двух команд – и «Краснодара», и бригады судей»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать. Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на ВАР. Тем более на фоне вчерашней игры «Локомотива» и «Зенита», где все решения ВАР были обоснованы – справедливость там восторжествовала.

    Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: «Посмотри, там не было пенальти!». Он отвечает, мол, нет – пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

    Очень тяжело играть сразу против двух команд – и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 – это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. «Краснодар» – это же не та команда, которой нужно помогать. «Краснодар» – солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать», – сказал Аджоев.

    • «Краснодар» победил «Арсенал» со счетом 2:0.
    • Голы забили Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.
    • Южане занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, туляки – восьмое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +632

      dimag 43 минуты назад

      ВАР он тоже не робот, за ним люди

      0
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      Рейтинг: +632

      dimag 44 минуты назад

      Это вам не ойропа, это раша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1784

      Krasnodar 123 1 час назад

      Что ты гонишь! Нам левое удаление подстроили, нарушение в штрафной было! Второй гол тоже судья вам забил? Если кто и страдает от Егоровского судейства, так это Краснодар!

      -1
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      Рейтинг: +2536

      пряник929 > Krasnodar 123 1 час назад

      В Европе вам подсуживать не будут - опять шляпа будет....

      1
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      Рейтинг: -31

      Аден 2 часа назад

      все началось с бомжпроекта, пожинайте плоды.

      1
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      Рейтинг: +73

      biber ru 3 часа назад

      Медвежьи услуги судей в РПЛ аукаются горькими результатами в Европе!

      3
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      Рейтинг: +1571

      Kollljan 3 часа назад

      Это раньше футбол был спортом. Теперь это бизнес: количество проданных билетов на матч, бабки за телетрансляцию, бабки за атрибутику команды и т.д. Спорта уже давно нет. Поэтому, какой клуб более медийный, тому и благоволение судей.

      1
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      Рейтинг: +264

      Николай71 > Kollljan 2 часа назад

      Да уж что правда то правда...хотя так не должно быть!!!

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