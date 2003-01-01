Президент «Арсенала» Аджоев: «Очень тяжело играть сразу против двух команд – и «Краснодара», и бригады судей»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать. Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на ВАР. Тем более на фоне вчерашней игры «Локомотива» и «Зенита», где все решения ВАР были обоснованы – справедливость там восторжествовала.

Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: «Посмотри, там не было пенальти!». Он отвечает, мол, нет – пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

Очень тяжело играть сразу против двух команд – и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 – это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. «Краснодар» – это же не та команда, которой нужно помогать. «Краснодар» – солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать», – сказал Аджоев.