«Барселона» рассчитывает заполучить Виллиана летом бесплатно

Можно ещё Рибери или Робена взять. Это'о позвать, Роналдиньо или кто там ещё на пенсии. Бартомеу с упорством добивается чтобы сделать из Барсы помойку.
Летом «Барселона» пыталась приобрести полузащитника «Челси» Виллиана. Трансфер не удался, но каталонцы по-прежнему хотят видеть футболиста в своих рядах.
Следующим летом у бразильца истекает контракт с лондонцами. В «Барселоне» рассчитывают, что он не будет продлен и что удастся подписать Виллиана бесплатно.
- По данным Sky Sports, «Барселона» предлагала за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом. В январе испанский клуб сделал еще один запрос, но «Челси» также отклонил его.
- В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 32 матча за клуб, забил три гола и отдал семь ассистов.
- До «Челси» Виллиан выступал за «Анжи».