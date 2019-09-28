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    «Барселона» рассчитывает заполучить Виллиана летом бесплатно

    Летом «Барселона» пыталась приобрести полузащитника «Челси» Виллиана. Трансфер не удался, но каталонцы по-прежнему хотят видеть футболиста в своих рядах.

    Следующим летом у бразильца истекает контракт с лондонцами. В «Барселоне» рассчитывают, что он не будет продлен и что удастся подписать Виллиана бесплатно.

    • По данным Sky Sports, «Барселона» предлагала за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом. В январе испанский клуб сделал еще один запрос, но «Челси» также отклонил его.
    • В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 32 матча за клуб, забил три гола и отдал семь ассистов.
    • До «Челси» Виллиан выступал за «Анжи».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      DyadyaWel 37 минут назад

      Можно ещё Рибери или Робена взять. Это'о позвать, Роналдиньо или кто там ещё на пенсии. Бартомеу с упорством добивается чтобы сделать из Барсы помойку.

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