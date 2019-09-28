«Барселона» рассчитывает заполучить Виллиана летом бесплатно

Летом «Барселона» пыталась приобрести полузащитника «Челси» Виллиана. Трансфер не удался, но каталонцы по-прежнему хотят видеть футболиста в своих рядах.

Следующим летом у бразильца истекает контракт с лондонцами. В «Барселоне» рассчитывают, что он не будет продлен и что удастся подписать Виллиана бесплатно.