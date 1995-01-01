Бельерин: «Футболист не обязан быть альфа-самцом»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются футболисты из-за устоявшихся стереотипов.

«Футболисты всe ещe боятся быть откровенными и рассказывать о своих проблемах, потому что спорт по-прежнему ассоциируется у большинства с мужественностью. Но футболист не обязан быть альфа-самцом.

Аарон Леннон публично заявил о своей депрессии, и у него спрашивали, как он может впадать в депрессию, зарабатывая столько денег.

Но иногда игроки могут быть невероятно одинокими: если семья живeт где-то в другом месте, вы возвращаетесь в пустой дом. До недавнего времени футболисты должны были притворяться, что депрессия и одиночество никогда не были для них проблемой. Ты не имел права на слeзы», – сказал испанец.