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    Бельерин: «Футболист не обязан быть альфа-самцом»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются футболисты из-за устоявшихся стереотипов.

    «Футболисты всe ещe боятся быть откровенными и рассказывать о своих проблемах, потому что спорт по-прежнему ассоциируется у большинства с мужественностью. Но футболист не обязан быть альфа-самцом.

    Аарон Леннон публично заявил о своей депрессии, и у него спрашивали, как он может впадать в депрессию, зарабатывая столько денег.

    Но иногда игроки могут быть невероятно одинокими: если семья живeт где-то в другом месте, вы возвращаетесь в пустой дом. До недавнего времени футболисты должны были притворяться, что депрессия и одиночество никогда не были для них проблемой. Ты не имел права на слeзы», – сказал испанец.

    • В текущем сезоне Бельерин сыграл один матч в составе «Арсенала» и сделал одну результативную передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32825

      portero 37 минут назад

      Если склонен к депрессии, шансов стать супером мало.

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