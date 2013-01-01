Академия «Локомотива» объявила о наборе мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения

Вперед, будущие звезды!
Открыт набор мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения в академию «Локомотива». Клуб называет это «уникальной возможностью стать частью красно-зеленой семьи».
«Со всеми командами в секции работают тренеры Академии по специально разработанной для детей дошкольного возраста методике. Всем детям будет обеспечена регулярная игровая практика, ежемесячные фестивали и открытые тренировки с приглашенными специалистами.
С середины октября вступит в силу обновленное расписание занятий, которое позволит всем детям и родителям выбрать для себя удобное время тренировок», – говорится в обращении к родителям.
- Заинтересованные лица могут узнать подробную информацию здесь.
- «Локомотив» основан в 1922 году, три раза становился чемпионом России.
- Команда сейчас выступает в Лиге чемпионов.