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    Академия «Локомотива» объявила о наборе мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения

    Открыт набор мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения в академию «Локомотива». Клуб называет это «уникальной возможностью стать частью красно-зеленой семьи».

    «Со всеми командами в секции работают тренеры Академии по специально разработанной для детей дошкольного возраста методике. Всем детям будет обеспечена регулярная игровая практика, ежемесячные фестивали и открытые тренировки с приглашенными специалистами.

    С середины октября вступит в силу обновленное расписание занятий, которое позволит всем детям и родителям выбрать для себя удобное время тренировок», – говорится в обращении к родителям.

    • Заинтересованные лица могут узнать подробную информацию здесь.
    • «Локомотив» основан в 1922 году, три раза становился чемпионом России.
    • Команда сейчас выступает в Лиге чемпионов.

    Источник: сайт академии «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3721

      vladik12 26 минут назад

      Вперед, будущие звезды!

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