Академия «Локомотива» объявила о наборе мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения

Открыт набор мальчиков 2013-го и 2014-го годов рождения в академию «Локомотива». Клуб называет это «уникальной возможностью стать частью красно-зеленой семьи».

«Со всеми командами в секции работают тренеры Академии по специально разработанной для детей дошкольного возраста методике. Всем детям будет обеспечена регулярная игровая практика, ежемесячные фестивали и открытые тренировки с приглашенными специалистами.

С середины октября вступит в силу обновленное расписание занятий, которое позволит всем детям и родителям выбрать для себя удобное время тренировок», – говорится в обращении к родителям.