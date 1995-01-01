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    «Барселона»: Месси и Фати пропустят матч с «Хетафе» из-за травм

    Пресс-служба «Барселоны» объявила список футболистов, которые отправились на матч седьмого тура Примеры против «Хетафе». Он выглядит так.

    Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Роберто, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Усман Дембеле, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Карлес Аленья, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Карлес Перес.

    «Лионель Месси, Ансу Фати не примут участие в игре из-за травм», – сказано в сообщении «Барселоны».

    • Встреча с «Хетафе» состоится завтра, 28 сентября.
    • «Барселона» в таблице занимает шестое место.
    • «Хетафе» идет десятым.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +728

      Alex Flash 1 час назад

      Традицию по гостевым матчам продолжат?

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