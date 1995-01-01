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    Геркус: «Не думаю, что «Зенит» заплатит за братьев Миранчуков 45 миллионов, но переговоры ведутся»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о возможном переходе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука в «Зенит».

    – Верите в уход братьев в «Зенит»?

    – Никогда не говори «никогда». Все возможно.

    – 45 миллионов евро.

    – Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

    – Сколько «Зенит» может заплатить?

    – Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся, а я знаю, что они ведутся, то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.

    – Зимой увидим новый раунд?

    – Уверен в этом.

    – Та цифра, на которую могут сторговаться зимой, – 30 миллионов евро?

    – Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться.

    – Братьев можно «убить» деньгами?

    – У них была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что «Барса» и «Реал» – гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой. «Валенсия» и «Севилья» более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта – не играть в Англии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +681

      Taps 3 минуты назад

      Очередная фишка "Зента": купить конкурента и посадить
      его на лавку.
      Потом перепродать за границу.

      0
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      Рейтинг: +32800

      portero 3 минуты назад

      Будет окно будет пища.
      Только лимит и ценник из-за лимита.

      0
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      Рейтинг: +17919

      VVM1964 9 минут назад

      Только если ослабить конкурентов , впрочем этим Зенит постоянно занимается .

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      Рейтинг: +1517

      giluxa1963 18 минут назад

      ну зачем они зениту на банке держать

      0
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      Рейтинг: +3456

      порт 18 минут назад

      Казахстан.

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      Рейтинг: +163

      Давид59 22 минуты назад

      А что там с Англией? Почему не хотят? Наверное Шаву послушали - сволочи они (англичане), сволочи...

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      Рейтинг: +375

      Filllllll 25 минут назад

      Купят за 50,оформят как за 25. Фаерплэй, мать его

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      Рейтинг: +3323

      paracetamol 29 минут назад

      5 лямов за пару и то много!

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