Геркус: «Не думаю, что «Зенит» заплатит за братьев Миранчуков 45 миллионов, но переговоры ведутся»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о возможном переходе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука в «Зенит».

– Верите в уход братьев в «Зенит»?

– Никогда не говори «никогда». Все возможно.

– 45 миллионов евро.

– Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

– Сколько «Зенит» может заплатить?

– Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся, а я знаю, что они ведутся, то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.

– Зимой увидим новый раунд?

– Уверен в этом.

– Та цифра, на которую могут сторговаться зимой, – 30 миллионов евро?

– Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться.

– Братьев можно «убить» деньгами?

– У них была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что «Барса» и «Реал» – гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой. «Валенсия» и «Севилья» более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта – не играть в Англии.