Геркус: «Не думаю, что «Зенит» заплатит за братьев Миранчуков 45 миллионов, но переговоры ведутся»

Очередная фишка "Зента": купить конкурента и посадить
его на лавку.
Потом перепродать за границу.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о возможном переходе полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука в «Зенит».
– Верите в уход братьев в «Зенит»?
– Никогда не говори «никогда». Все возможно.
– 45 миллионов евро.
– Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.
– Сколько «Зенит» может заплатить?
– Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся, а я знаю, что они ведутся, то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.
– Зимой увидим новый раунд?
– Уверен в этом.
– Та цифра, на которую могут сторговаться зимой, – 30 миллионов евро?
– Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться.
– Братьев можно «убить» деньгами?
– У них была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что «Барса» и «Реал» – гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой. «Валенсия» и «Севилья» более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта – не играть в Англии.