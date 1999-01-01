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    Алиссон может в воскресенье возобновить тренировки в общей группе «Ливерпуля»

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон близок к возвращению в строй. Это подтвердил главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

    «У Алисона все хорошо. Он вчера тренировался индивидуально, но провел полноценное занятие с тренерами вратарей. Он все ближе к возвращению. Посмотрим, что будет дальше.

    Нам нужно поговорить с медицинским штабом. Похоже, что он близок к возвращению, но последнее слово за медиками. Нам нужно спросить, какая ситуация на самом деле. Алисон не готов возобновить тренировки завтра. Возможно, это случится в воскресенье. Мы не знаем, на сто процентов, но он очень близок к возвращению», – сказал Клопп.

    • Бразилец восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
    • Футболист получил повреждение 9 августа.
    • В понедельник Алисона признали лучшим голкипером года по версии ФИФА.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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