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    РФС условно наказал «Зенит» закрытием нескольких секторов «Газпром Арены»

    РФС наказал «Зенит» за инцидент во время матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1)

    «Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно», – заявляет РФС.

    • Фанаты клуба из Санкт-Петербурга двигали ограждения, после чего ОМОН применил силу с помощью дубинок.
    • Конфликт фанатов с полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3318

      paracetamol 1 час назад

      Фанаты клуба из Санкт-Петербурга двигали ограждения, после чего ОМОН применил силу с помощью дубинок.
      -------------------------
      Причем тут КДК? Не на футбольном поле же произошел инцидент и не на трибунах, а за пределами. Ментов надо наказывать через суд!

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      Рейтинг: +260

      Vizual 1 час назад

      Видно не додумались до этого ))))
      «Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Краснодара» в виде одного домашнего матча без зрителей.

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      Рейтинг: +6118

      FanatSerj 2 часа назад

      Ну не зря же говорят, что курить - здоровью вредить, даже на почки оказывается плохо влияет и голова потом болит)))
      Надо на пачках кстати новые страшные фото добавить, с фотографией ОМОНовца с дубинкой, желательно Ростовского они всё же по чётче будут.

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      Рейтинг: +625

      Sergil > FanatSerj 1 час назад

      В связи с последними новостями о запрете курения на балконах, на пачках надо нарисовать Путэна, грозящего пальцем.

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      Рейтинг: +32797

      portero > Sergil 1 час назад

      21

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      Рейтинг: +310

      ALEX TARAN > Sergil 45 минут назад

      Нарисовать балкон,а на нём мента с дубинкой...)))

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