РФС условно наказал «Зенит» закрытием нескольких секторов «Газпром Арены»

Фанаты клуба из Санкт-Петербурга двигали ограждения, после чего ОМОН применил силу с помощью дубинок.
-------------------------
Причем тут КДК? Не на футбольном поле же произошел инцидент и не на трибунах, а за пределами. Ментов надо наказывать через суд!
РФС наказал «Зенит» за инцидент во время матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1)
«Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно», – заявляет РФС.
- Фанаты клуба из Санкт-Петербурга двигали ограждения, после чего ОМОН применил силу с помощью дубинок.
- Конфликт фанатов с полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения.