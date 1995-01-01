РФС условно наказал «Зенит» закрытием нескольких секторов «Газпром Арены»

РФС наказал «Зенит» за инцидент во время матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1)

«Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно», – заявляет РФС.