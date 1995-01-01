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    Алвес: «Винисиус – самый перспективный футболист в мире»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о перспективах своего соотечественника вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

    «Мне кажется, Винисиус Жуниор из «Реала» – самый перспективный футболист в мире. Существуют игроки, которые рождаются с большим талантом, и он является одним из них. У меня была возможность наблюдать, как он играет за сборную Бразилии. Я уверен, что скоро мы будем слышать о нем чаще», – сказал Алвес.

    • «Реал» купил Винисиуса летом 2018 года за 45 миллионов евро.
    • 19-летний футболист провел за мадридскую команду 37 матчей, забил четыре гола и сделал 13 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

    Источник: Goal.com

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