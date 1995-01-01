Алвес: «Винисиус – самый перспективный футболист в мире»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о перспективах своего соотечественника вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мне кажется, Винисиус Жуниор из «Реала» – самый перспективный футболист в мире. Существуют игроки, которые рождаются с большим талантом, и он является одним из них. У меня была возможность наблюдать, как он играет за сборную Бразилии. Я уверен, что скоро мы будем слышать о нем чаще», – сказал Алвес.