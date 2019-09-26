Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Неймар прилетел в Испанию для участия в судебном заседании против «Барселоны»

    В четверг, 26 сентября, нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, бразилец прибыл в каталонскую столицу, чтобы лично участвовать в судебном заседании против своего бывшего клуба «Барселоны».

    Футболист требует выплатить ему бонус за продление контракта в 2016 году в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.

    «Барса» также имеет претензии к Неймару и планирует взыскать 22 миллиона, которые уже были выплачены игроку за подписание нового соглашения.

    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.
    • Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:39
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1530

      andrej-lucevich 7 минут назад

      и барса хотела взять обратно это чудо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32785

      portero 8 минут назад

      И кто-то говорит , что этого упыря Барсе надо купить, это део кже не будет супером, это дерьмо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6021

      Asbjorn 41 минуту назад

      Ш...,надеюсь и этот сезон у него выйдет провальным,дискредитировал себя окончательно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      Mister_Tomsk 42 минуты назад

      да там папа всем рулит))) че ждать то)) петух, не слово, он все за папой)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3384

      dinar7777dinar 54 минуты назад

      Шкура тупая. Петух сиди в Париже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      DMитрий 54 минуты назад

      Во как! Проститутка требует деньги от сутенёра.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DyadyaWel 55 минут назад

      Ну всё по новой. Какое счастье что этот трансфер не состоялся. Как игрок он может и хороший, а вот человек- дермецо, да плюс папаша у него совсем не " жадный".

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru