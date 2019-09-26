Неймар прилетел в Испанию для участия в судебном заседании против «Барселоны»

и барса хотела взять обратно это чудо?
В четверг, 26 сентября, нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, бразилец прибыл в каталонскую столицу, чтобы лично участвовать в судебном заседании против своего бывшего клуба «Барселоны».
Футболист требует выплатить ему бонус за продление контракта в 2016 году в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.
«Барса» также имеет претензии к Неймару и планирует взыскать 22 миллиона, которые уже были выплачены игроку за подписание нового соглашения.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.
- Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.