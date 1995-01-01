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    «Произошло возгорание, которое несло в себе угрозу». «Факел» объяснил полив фанатского сектора водой на матче с «Арсеналом»

    Воронежский «Факел» опубликовал заявление по инциденту с болельщиками после матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

    «В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп Кубка России «Факел» – «Арсенал», доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания.

    В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал», – говорится в заявлении «Факела».

    Телеграм-канал «Мог дома сидеть» ранее опубликовал видео с матча «Факела» и «Арсенала», на котором сектор с болельщиками поливают водой. Из описания следовало, что пожарная машина подъехала к трибуне с болельщиками «Факела» и обдала их струей воды при температуре +6.

    Источник: Официальный сайт «Факела»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1168

      AZ 1 час назад

      Воронеж сам по себе город непонятный...

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      Рейтинг: +5050

      Старикан 1 час назад

      Какие-то странные новости сегодня прилетают...то фанатов в клетке закрывают, то водой обливают... А вообще надо им опытом обменяться - закрыть фанатов на трибуне в клетке и ох.уярить холодной водой! Лучше это делать при минусовой температуре!

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