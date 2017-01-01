Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет зимой купить Усмана Дембеле

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Sun.

    По информации источника, в услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Манкунианский клуб собирается сделать предложение о покупке 22-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

    • Дембеле выступает за «Барсу» с лета 2017 года.
    • В его активе 67 матчей, 18 голов и 17 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4225

      серега кашин 46 минут назад

      да они все лето хотели кого то купить да никто к ним не идет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru