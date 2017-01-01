The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет зимой купить Усмана Дембеле

да они все лето хотели кого то купить да никто к ним не идет
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Sun.
По информации источника, в услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Манкунианский клуб собирается сделать предложение о покупке 22-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
- Дембеле выступает за «Барсу» с лета 2017 года.
- В его активе 67 матчей, 18 голов и 17 результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.