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    Скончался адвокат Кокорина

    Ушел из жизни адвокат Андрей Ромашов. Его обнаружили мертвым на подмосковной даче сегодня, 25 сентября.

    Юрист в течение последнего года работал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    Также Ромашов известен тем, что защищал интересы блогера Эрика Давидовича (Китуашвили).

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: «Бомбардир»

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