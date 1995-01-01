Скончался адвокат Кокорина

Ушел из жизни адвокат Андрей Ромашов. Его обнаружили мертвым на подмосковной даче сегодня, 25 сентября.
Юрист в течение последнего года работал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Также Ромашов известен тем, что защищал интересы блогера Эрика Давидовича (Китуашвили).
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.