Скончался адвокат Кокорина

Ушел из жизни адвокат Андрей Ромашов. Его обнаружили мертвым на подмосковной даче сегодня, 25 сентября.

Юрист в течение последнего года работал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Также Ромашов известен тем, что защищал интересы блогера Эрика Давидовича (Китуашвили).