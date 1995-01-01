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    Медведев: «Участие «Зенита» в финале ЛЧ в Петербурге? Это был бы финал мечты»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, сможет ли питерская команда попасть в финал Лиги чемпионов-2021, который пройдет в Петербурге.

    «Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

    Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – сказал Медведев.

    • «Газпром Арена» выбрана местом проведения финала ЛЧ-2020/21.
    • Финал-2021/22 пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, а год спустя – на лондонском «Уэмбли».

    Источник: ТАСС

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