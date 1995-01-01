Медведев: «Участие «Зенита» в финале ЛЧ в Петербурге? Это был бы финал мечты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, сможет ли питерская команда попасть в финал Лиги чемпионов-2021, который пройдет в Петербурге.

«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – сказал Медведев.