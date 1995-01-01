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    ФАН: «АЗ Алкмаар» был готов продать Тиля «Зениту» за 25 миллионов

    «Зенит» вел переговоры по приобретению полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля до его перехода в московский «Спартак», сообщает ФАН.

    Питерцы общались с представителями игрока в начале лета. «АЗ Алкмаар» в тот момент просил за Тиля около 25 миллионов евро. «Зенит» счел, что это слишком высокая цена за голландского хавбека.

    • «Спартак» купил Тиля за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл шесть матчей, забил гол и отдал три ассиста.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32773

      portero 1 час назад

      Зенит снизил цену на Тиля, правда для Спартака.

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