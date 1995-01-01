ФАН: «АЗ Алкмаар» был готов продать Тиля «Зениту» за 25 миллионов

Зенит снизил цену на Тиля, правда для Спартака.
«Зенит» вел переговоры по приобретению полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля до его перехода в московский «Спартак», сообщает ФАН.
Питерцы общались с представителями игрока в начале лета. «АЗ Алкмаар» в тот момент просил за Тиля около 25 миллионов евро. «Зенит» счел, что это слишком высокая цена за голландского хавбека.
- «Спартак» купил Тиля за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл шесть матчей, забил гол и отдал три ассиста.