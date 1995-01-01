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    Президент Крымского футбольного союза: «У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Были бы рады Мамаеву»

    Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что переход бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в один из клубов республики мог бы помочь в популяризации футбола на полуострове.

    «Мог бы Мамаев, согласно регламенту, заявиться в один из крымских клубов? Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения.

    Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс. Если президиум федерации соберется, мы готовы внести изменения. Но я думаю, что такие вопросы больше из разряда издевательства над нами, чем правды.

    У нас средние зарплаты футболистов 20-40 тысяч рублей в месяц. Если Александр Кокорин получает 2,5 миллиона евро в год в «Зените», то нам не хватит денег, даже если собрать их со всех клубов. Плюс это футбол, мы же адекватно оцениваем свое состояние. Понимаем, что наши лучшие клубы могли бы бороться в нижней части турнирной таблицы первой лиги. А клубы первой лиги – это прям минимальный уровень для Кокорина и Мамаева.

    Но любой наш клуб будет рад увидеть такого игрока, как Мамаев. Мы говорим о том состоянии, в котором он был год назад. Мы же не знаем, какой он сейчас, проведя почти год без футбола. Считаю, перед законом он искупил свою вину. Когда человек выходит из колонии и его не берут на работу – это неправильно. Мы были бы готовы взять его», – сказал Ветоха.

    • В октябре прошлого года хавбека арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Футболиста осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • Неделю назад Мамаев вышел из исправительной колонии условно-досрочно, после чего «Краснодар» расторг с ним контракт.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, игрок ведет переговоры с «Динамо».

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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