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    Mash: пока Кокорин был заключенным, на его автомобилях были нарушены правила на 30 тысяч

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин после освобождения по УДО был вынужден оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей.

    В период футболиста под стражей камеры ГИБДД зафиксировали, что на одном из его автомобилей были 40 раз нарушены ПДД.

    Общая сумма штрафов состава 30 тысяч рублей. Источник сообщает, что Кокорин уже оплатил их.

    Среди нарушений езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки.

    Наиболее частым пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его супруга Дарья Валитова.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    24.09.2019 11:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +799

      амани 25 сентября 2019, 07:49

      первая новость на футбольном канале.....не журналисты , а шавки по сбору сплетни !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 24 сентября 2019, 23:57

      А чё, она сама заплатить не могла, мужа ждала? Нахр такая супруга!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Kollljan 24 сентября 2019, 15:35

      А ещё, когда Кокорин был заключённым, кто-то насрал в его комнатные тапки. Уж не автор этой статейки это был?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 > Kollljan 24 сентября 2019, 15:43

      Ахахаха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      max74 > Kollljan 24 сентября 2019, 21:42

      Кот за Пака отомстил ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      quickdick1 24 сентября 2019, 14:26

      Когда деньги не считаешь, то на 30 тыс. вообще легко нарушать...Потом в какого-нибудь чинушу очередного въе*ется, посидит вместе с мужем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 24 сентября 2019, 14:11

      Однако, женское имя "Даша" становится неудачным выбором для футболёров ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 24 сентября 2019, 12:07

      Да и пох. Для таких как они и придуманы штрафы. Пусть приносят деньги государству.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 24 сентября 2019, 12:06

      Жизнь дебилов ничему не учит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 24 сентября 2019, 12:02

      Новость дня ***,Сводки гибдд)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 24 сентября 2019, 11:59

      Жизнь людей ничему не учит, ваша семейка попала под горячую руку.Причем довольно заслужено.Была "показательная казнь".Так посидите тихо хотя бы какое то время, но ведь нет, продолжают вести себя как охреневшие мрази.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 24 сентября 2019, 11:48

      К любовнику спешила.

      5
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