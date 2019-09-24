Mash: пока Кокорин был заключенным, на его автомобилях были нарушены правила на 30 тысяч

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после освобождения по УДО был вынужден оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей.

В период футболиста под стражей камеры ГИБДД зафиксировали, что на одном из его автомобилей были 40 раз нарушены ПДД.

Общая сумма штрафов состава 30 тысяч рублей. Источник сообщает, что Кокорин уже оплатил их.

Среди нарушений езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки.

Наиболее частым пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его супруга Дарья Валитова.