Хендерсон: «Крупная победа «Манчестер Сити»? Это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думают в команде о лидерство в чемпионате Англии.

«Мы думаем лишь о том, что нужно делать нам. Мы сфокусированы на нас самих, и нам не нужно беспокоиться о ком-либо другом. Мы сосредоточены на нашем следующем сопернике, а не на какой-либо другой команде.

Крупная победа «Сити»? Конечно, это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим, набрать как можно больше очков и увидеть, где мы будем в конце сезона», – заявил капитан «Ливерпуля».