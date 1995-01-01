Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Хендерсон: «Крупная победа «Манчестер Сити»? Это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думают в команде о лидерство в чемпионате Англии.

    «Мы думаем лишь о том, что нужно делать нам. Мы сфокусированы на нас самих, и нам не нужно беспокоиться о ком-либо другом. Мы сосредоточены на нашем следующем сопернике, а не на какой-либо другой команде.

    Крупная победа «Сити»? Конечно, это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим, набрать как можно больше очков и увидеть, где мы будем в конце сезона», – заявил капитан «Ливерпуля».

    • «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять голов «Уотфорду» к 18-й минуте.
    • Клуб из Манчестера выиграл со счетом 8:0.
    • «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, имея пятиочковый отрыв от «Сити».

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru