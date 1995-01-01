Хендерсон: «Крупная победа «Манчестер Сити»? Это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думают в команде о лидерство в чемпионате Англии.
«Мы думаем лишь о том, что нужно делать нам. Мы сфокусированы на нас самих, и нам не нужно беспокоиться о ком-либо другом. Мы сосредоточены на нашем следующем сопернике, а не на какой-либо другой команде.
Крупная победа «Сити»? Конечно, это хороший результат, но для нас важнее хорошо выступить самим, набрать как можно больше очков и увидеть, где мы будем в конце сезона», – заявил капитан «Ливерпуля».
- «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять голов «Уотфорду» к 18-й минуте.
- Клуб из Манчестера выиграл со счетом 8:0.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, имея пятиочковый отрыв от «Сити».