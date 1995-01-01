Неймар: «Бывало, что я терял доверие к себе, восстановить его было очень тяжело»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о том, кто вдохновляет бразильца играть в футбол.

«Я довольно закрытый человек, можно даже сказать замкнутый парень. Держу все в себе. Бывает, что я расстраиваюсь и неправильно веду себя с теми, с кем общаюсь. Но я стараюсь это исправить в себе. Бывало, что я терял доверие к себе, восстановить его было очень тяжело. Мне кажется, у всех случаются неудачи. После этих ошибок ты растешь и учишься.

Мои родители, сестра, семья и друзья – люди, для которых я играю в футбол и тренируюсь каждый день. Они помогли мне, когда у меня ничего не было. Они и есть мое вдохновение», – заявил бразилец.

