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    Неймар: «Бывало, что я терял доверие к себе, восстановить его было очень тяжело»

    Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о том, кто вдохновляет бразильца играть в футбол.

    «Я довольно закрытый человек, можно даже сказать замкнутый парень. Держу все в себе. Бывает, что я расстраиваюсь и неправильно веду себя с теми, с кем общаюсь. Но я стараюсь это исправить в себе. Бывало, что я терял доверие к себе, восстановить его было очень тяжело. Мне кажется, у всех случаются неудачи. После этих ошибок ты растешь и учишься.

    Мои родители, сестра, семья и друзья – люди, для которых я играю в футбол и тренируюсь каждый день. Они помогли мне, когда у меня ничего не было. Они и есть мое вдохновение», – заявил бразилец.

    Источник: The Mirror

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