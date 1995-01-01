Daily Mail: Nike предлагает «Ливерпулю» контракт. Это рекордная сумма для клубов АПЛ

«Ливерпуль» близок к соглашению с Nike.
Новый контракт с американским техническим спонсором может стать рекордным для АПЛ.
Контракт «Ливерпуля» с действующим техническим спонсором New Balance истекает с лета 2020 года.
Источник поясняет, что «Ливерпуль» еще не определился с будущим партнером и ведет переговоры со всеми крупными брендами.
- Рекорд АПЛ принадлежит «Манчестер Юнайтед», который получает от adidas 75 миллионов фунтов в год.
- «Манчестер Сити» в феврале подписал 10-летний контракт с Puma, по условиям которого в сумме получит 650 миллионов.