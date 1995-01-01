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    Daily Mail: Nike предлагает «Ливерпулю» контракт. Это рекордная сумма для клубов АПЛ

    «Ливерпуль» близок к соглашению с Nike.

    Новый контракт с американским техническим спонсором может стать рекордным для АПЛ.

    Контракт «Ливерпуля» с действующим техническим спонсором New Balance истекает с лета 2020 года.

    Источник поясняет, что «Ливерпуль» еще не определился с будущим партнером и ведет переговоры со всеми крупными брендами.

    • Рекорд АПЛ принадлежит «Манчестер Юнайтед», который получает от adidas 75 миллионов фунтов в год.
    • «Манчестер Сити» в феврале подписал 10-летний контракт с Puma, по условиям которого в сумме получит 650 миллионов.

    Источник: Daily Mail

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