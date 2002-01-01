Сафонов: «ЦСКА очень хорошо действовал на поле, из-за того, что мы им это позволили. Впредь этого делать не стоит»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Думаю, что просто не получилось навязать свой футбол. ЦСКА очень хорошо начал встречу. Первый тайм вышел таким плохим для нас только из-за того, что наш оппонент очень хорошо действовал на поле, из-за того, что мы им это позволили. Впредь этого делать не стоит.

Я вообще не знаю, зачем поставили пенальти в наши ворота. Причин такого решения мне никто не назвал. Сам пока повтор данного эпизода не смотрел, поэтому оставлю все на усмотрение судьи.

Что сказал главный тренер в раздевалке? Давайте мы опустим этот вопрос, не буду рассказывать об этом — это наше внутрикомандное дело. Главное, что все сказанное нам подействовало и «Краснодар» значительно преобразился.

Нам надо было начинать матч так, как мы провели второй тайм. Тогда бы все сложилось иначе для «Краснодара», все было бы хорошо. Хочется подарить нашим болельщикам только положительные эмоции. Особенно после того, как мы не слишком удачно провели пару матчей. Мы умеем играть в футбол хорошего уровня, что и показал второй тайм встречи с ЦСКА», – цитирует Сафонова News.ru.