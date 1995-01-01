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    Моуринью: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещe хуже, чем при мне»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о текущем состоянии манкунианской команды.

    «Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы о проблемах «МЮ». Я провeл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош. Меня уволили, и, пожалуй, заслуженно, ведь я нeс ответственность как главный тренер.

    Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Юнайтед» выглядит ещe хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», – сказал Моуринью.

    • 56-летний португалец возглавлял «МЮ» с 27 мая 2016-го по 18 декабря 2018 года.
    • С командой Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
    • Его преемником стал Уле-Гуннар Сульшер.
    • Под руководством норвежца манкунианцы в текущем сезоне набрали 8 очков в шести турах АПЛ и расположились на восьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

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