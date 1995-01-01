Моуринью: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещe хуже, чем при мне»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о текущем состоянии манкунианской команды.

«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы о проблемах «МЮ». Я провeл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош. Меня уволили, и, пожалуй, заслуженно, ведь я нeс ответственность как главный тренер.

Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Юнайтед» выглядит ещe хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», – сказал Моуринью.