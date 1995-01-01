Сульшер — после поражения от «Вест Хэма»: «Нам не хватило качества. Надо принять это и ждать следующей недели»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Вест Хэма» (0:2, шестой тур АПЛ).

«Я очень разочарован. Это чувство есть после каждого поражения. Мы могли выиграть этот матч. Сегодня вечером мы еще раз разберем нашу игру.

В ключевых моментах нам не хватило качества. В Премьер-лиге можно не набрать ни очка, если не использовать такие моменты. Этот фактор сыграл в пользу соперника, стоит это признать.

Я разочарован, но настроен позитивно. Я уже много говорил, что будут взлеты и падения. Определенные взлеты [по ходу сезона ]уже были, но сегодня стоит принять то, что мы не набрали очков, и ждать следующей недели», – сказал норвежец.