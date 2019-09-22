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    «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» 1 миллион за взлом скаутинговой системы

    «Ливерпуль» выплатил компенсацию «Манчестер Сити» в размере 1 миллиона фунтов стерлингов за взлом скаутинговой системы «горожан».

    По информации источника, компромисс между двумя английскими клубами был найден еще в 2013 году после того, как работники «Манчестер Сити» обнаружили взлом системы скаутинга Scout7.

    За год до этого на работу в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» перешли три скаута, один из которых – Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор действующего победителя ЛЧ. Впоследствии скауты «Ливерпуля» неоднократно логинились в скаутинговой системе «Манчестер Сити».

    Источник: The Times

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    22.09.2019 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1956

      Олег1204 22 сентября 2019, 16:04

      Теперь понятно как сраптачек хотел копировать Ливерпуль

      1
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    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 22 сентября 2019, 09:33

      Чётко ребята мозгуют)))

      1
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