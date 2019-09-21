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    Marca: «Реал» интересуется 16-летним полузащитником «Ренна» Камавинжей

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа входит в сферу интересов «Реала».

    По информации Marca, 16-летний конголезец впечатлил скаутов мадридского клуба больше, чем другие молодые игроки. Представители клуба просматривали его в уже нескольких матчах.

    Камавинжа – воспитанник академии «Ренна». В текущем сезоне он дебютировал на профессиональном уровне и в семи матчах всех турниров отдал один ассист. После пяти туров команда занимает второе место в таблице Лиги 1, отставая от лидера «ПСЖ» на два очка.

    Текущий контракт 16-летнего игрока рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

    Источник: Marca

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