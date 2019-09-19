Ареоля извинился за фото с Мбаппе и Чупо-Мотингом после поражения от «ПСЖ»

Вратарь «Реала» Альфонсе Ареоля извинился перед болельщиками мадридцев за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Чупо-Мотингом после поражения от парижан в матче Лиги чемпионов (0:3).

«Дорогие болельщики «Реала», мне было обидно читать некоторые ваши комментарии к фотографии с моими бывшими партнерами, которую распространили через интернет. Мое сердце стало белым после того, как я подписал контракт с этим клубом. Поражение задело и меня, и всех, кто составляет часть большой семьи под названием «Реал». После игры я встретился со своими бывшими одноклубниками и друзьями, с которыми не успел попрощаться. Приношу свои извинения. Надеюсь, что вместе мы добьемся многих успехов», – написал Ареоля в инстаграме.

Ареоля – воспитанник «ПСЖ».

Этим летом футболист перешел в «Реал».