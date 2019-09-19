Сигурдссон сможет сыграть с «Краснодаром». Он пропустил более месяца из-за травмы

Бьярки Гуннлаугсон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что его клиент может вернуться на поле уже в ближайшие выходные.

По словам агента, 20-летний исландец готов принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».