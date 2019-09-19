Сигурдссон сможет сыграть с «Краснодаром». Он пропустил более месяца из-за травмы

Если откинуть у каждого клуба по пропущенной сегодня пятёрке, то получается, ЦСКА должен выиграть у Краснодара 1:0 ))
Бьярки Гуннлаугсон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что его клиент может вернуться на поле уже в ближайшие выходные.
По словам агента, 20-летний исландец готов принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Хавбек не играет с 11 августа из-за травмы.
- Сигурдссон получил повреждение голеностопа во время поединка с «Сочи».
- Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.