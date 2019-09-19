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    Сигурдссон сможет сыграть с «Краснодаром». Он пропустил более месяца из-за травмы

    Бьярки Гуннлаугсон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что его клиент может вернуться на поле уже в ближайшие выходные.

    По словам агента, 20-летний исландец готов принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Хавбек не играет с 11 августа из-за травмы.
    • Сигурдссон получил повреждение голеностопа во время поединка с «Сочи».
    • Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Я - легенда 14 минут назад

      Если откинуть у каждого клуба по пропущенной сегодня пятёрке, то получается, ЦСКА должен выиграть у Краснодара 1:0 ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      Shaitan. 35 минут назад

      уххх и заруба будет

      1
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