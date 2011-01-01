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    «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Мане

    «Ливерпуль» собирается предложить новый контракт вингеру Садио Мане.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб хочет продлить соглашение с футболистом до 2025 года.

    При этом зарплата сенегальца вырастет до 13 миллионов евро за сезон.

    • 27-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • В его активе 130 матчей, 65 голов и 23 результативные передачи.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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