«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Мане

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт вингеру Садио Мане.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб хочет продлить соглашение с футболистом до 2025 года.

При этом зарплата сенегальца вырастет до 13 миллионов евро за сезон.