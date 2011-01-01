«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Мане

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт вингеру Садио Мане.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб хочет продлить соглашение с футболистом до 2025 года.
При этом зарплата сенегальца вырастет до 13 миллионов евро за сезон.
- 27-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
- В его активе 130 матчей, 65 голов и 23 результативные передачи.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.