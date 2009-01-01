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    El Chiringuito TV: «Реал» купит Мбаппе за 275 миллионов

    «Реал» договорился с «ПСЖ» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

    По информации источника, мадридский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 225 миллионов евро, еще 50 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

    Зарплата француза в «Реале» составит 35 миллионов евро в год. За счeт премиальных эта сумма может вырасти ещe на 5 миллионов.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года.
    • На счету форварда 91 матч, 62 гола и 33 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6597

      ivanthebest 8 минут назад

      Вот только даты огласить забыли)) Пахнет печёной уточкой)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Mister_Tomsk > ivanthebest 54 секунды назад

      в 2075 году наверное))))) опять походу утятина)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5051

      Антибиотик 10 минут назад

      Что же вы творите?! Такие суммы, опять будоражите рынок!!!

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