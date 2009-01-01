El Chiringuito TV: «Реал» купит Мбаппе за 275 миллионов

Вот только даты огласить забыли)) Пахнет печёной уточкой)
«Реал» договорился с «ПСЖ» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.
По информации источника, мадридский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 225 миллионов евро, еще 50 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.
Зарплата француза в «Реале» составит 35 миллионов евро в год. За счeт премиальных эта сумма может вырасти ещe на 5 миллионов.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года.
- На счету форварда 91 матч, 62 гола и 33 ассиста.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV
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