El Chiringuito TV: «Реал» купит Мбаппе за 275 миллионов

«Реал» договорился с «ПСЖ» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, мадридский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 225 миллионов евро, еще 50 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

Зарплата француза в «Реале» составит 35 миллионов евро в год. За счeт премиальных эта сумма может вырасти ещe на 5 миллионов.