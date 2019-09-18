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    Власов – новый коммерческий директор «Спартака»

    «Спартак» анонсировал на официальном сайте назначение Алексея Власова на пост коммерческого директора клуба.

    Алексей работал в клубе с 2008 по 2015 год.

    С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса.

    Сообщается, что Власов руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.

    • 21 августа пост покинул Александр Атаманенко, который работал коммерческим директором с 2014 года.
    • До этого в течение 6 лет специалист занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» – домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +20689

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Шарфики продавать - не голы забивать. Нужен срочно новый тренер.

      0
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      Рейтинг: +4970

      Старикан 33 минуты назад

      Ну и как это скажется на игре команды? Вот кому-нибудь интересна эта новость?

      1
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      Рейтинг: +1808

      OldenVad 2 часа назад

      Вот скажите, для кого будут показывать матч в ПЯТНИЦУ в 17:30. А потом говорят, что все это для болельщиков!

      5
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      ...
      Рейтинг: +33688

      MaxRnD > OldenVad 2 часа назад

      А игры в прошедший понедельник в 20.00 и в 20.30, и это всего при двух матчах в прошедшую же субботу ? Вредительство чистой воды ....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4521

      ilichkadr > OldenVad 2 часа назад

      Кого и на каком канале будут показывать матч в ПЯТНИЦУ в 17:30?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1808

      OldenVad > ilichkadr 2 часа назад

      Я смотрю через симпл тв все матчи. Но в данном случае я еще на работе (

      1
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      Рейтинг: +4521

      ilichkadr > OldenVad 1 час назад

      Этот симпл тв халявный или?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6916

      ufos73 > OldenVad 1 час назад

      Для народа кого еще... А то что он на работах это его проблемы )))

      0
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      Рейтинг: +1808

      OldenVad > ilichkadr 1 час назад

      на торрентах

      0
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      Рейтинг: +4521

      ilichkadr > OldenVad 1 час назад

      Переведи........что значит на торрентах?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4521

      ilichkadr > OldenVad 1 час назад

      Это IPTV-проигрыватель (программа SimpleTV), который позволяет создавать и посматривать списки ТВ-каналов, записывать трансляции и воспроизводить?

      0
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      Рейтинг: +3049

      Дядя Серёжа > OldenVad 37 минут назад

      А у нас уже 21.30 будет, идеальное время. а 22.00 по вашему - у нас 2 часа ночи. Матч Премьер + функция управления каналом - смотрю когда хочу.

      0
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      Рейтинг: +6502

      silver29 2 часа назад

      Лучше бы тренера нашли ((((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17727

      VVM1964 > silver29 1 час назад

      Это тоже не за горами .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5930

      piligrim1986 2 часа назад

      хер на хер сменили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33688

      MaxRnD 2 часа назад

      Часом не правнук командующего второй ударной ? Всё продаст же ... ! ))

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