Власов – новый коммерческий директор «Спартака»

Шарфики продавать - не голы забивать. Нужен срочно новый тренер.
«Спартак» анонсировал на официальном сайте назначение Алексея Власова на пост коммерческого директора клуба.
Алексей работал в клубе с 2008 по 2015 год.
С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса.
Сообщается, что Власов руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.
- 21 августа пост покинул Александр Атаманенко, который работал коммерческим директором с 2014 года.
- До этого в течение 6 лет специалист занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» – домашнего стадиона донецкого «Шахтера».