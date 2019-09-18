Власов – новый коммерческий директор «Спартака»

«Спартак» анонсировал на официальном сайте назначение Алексея Власова на пост коммерческого директора клуба.

Алексей работал в клубе с 2008 по 2015 год.

С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса.

Сообщается, что Власов руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.