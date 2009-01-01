«Зенит» – на 18-м месте, «Локомотив» – 27-й. Mirror опубликовал рейтинг клубов ЛЧ

Авторитетное британское издание Mirror составило рейтинг клубов группового этапа Лиги чемпионов по силе команд.

На первое место журналисты поставили действующего обладателя трофея – «Ливерпуль». Вторым в рейтинге значится «Манчестер Сити», третьим – «Барселона».

В топ-10 также вошли «Ювентус», «Атлетико», «Бавария», «Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

«Зенит» занял в рейтинге 18-е место. Соперники питерцев по группе – «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика» – заняли 15-е, 16-е и 17-е места соответственно.

«Локомотив» журналисты поставили на 27-е место. Ниже москвичей в рейтинге располагаются только «Брюгге», загребское «Динамо», «Црвена Звезда», «Генк» и «Славия».