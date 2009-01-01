Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    «Зенит» – на 18-м месте, «Локомотив» – 27-й. Mirror опубликовал рейтинг клубов ЛЧ

    Авторитетное британское издание Mirror составило рейтинг клубов группового этапа Лиги чемпионов по силе команд.

    На первое место журналисты поставили действующего обладателя трофея – «Ливерпуль». Вторым в рейтинге значится «Манчестер Сити», третьим – «Барселона».

    В топ-10 также вошли «Ювентус», «Атлетико», «Бавария», «Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

    «Зенит» занял в рейтинге 18-е место. Соперники питерцев по группе – «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика» – заняли 15-е, 16-е и 17-е места соответственно.

    «Локомотив» журналисты поставили на 27-е место. Ниже москвичей в рейтинге располагаются только «Брюгге», загребское «Динамо», «Црвена Звезда», «Генк» и «Славия».

    • Во вторник «Зенит» сыграет с «Лионом», начало матча – в 19:55 мск.
    • «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:31
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3375

      dinar7777dinar 18 минут назад

      На 31 и на 32 это их места

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      rector 21 минуту назад

      Игра поставит каждого на свое место.
      А желтая газетка Зеркало только свои мечтания распечатала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      GSmall 55 минут назад

      Ещё одно доказательство,что у Зенита очень ровная группа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2805

      woyser > GSmall 23 минуты назад

      С языка снял))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Я - легенда 56 минут назад

      Ну хоть не 31 и 32 места ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Я - легенда 57 минут назад

      Британские учёные установили... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +927

      sidul1 57 минут назад

      Зенитушка, не подведи! Ставлю сотку на Лион, чуда не будет! Семак ставит автобус, как всегда и будет молить на ничейку.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru