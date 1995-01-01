Жена Мамаева выложила первое фото мужа и Кокорина после освобождения из-под стражи

Начало с баночки колы..к вечеру будут проверять стулья..)
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – Алана, опубликовала фотографию мужа с нападающим «Зенита» Александром Кокориным после выхода на свободу.
«Домой», – подписала фотографию Мамаева.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Оба футболиста и Кирилл Кокорин сегодня вышли на свободу из колонии города Алексеевка по условно-досрочному освобождению.