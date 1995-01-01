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    Жена Мамаева выложила первое фото мужа и Кокорина после освобождения из-под стражи

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – Алана, опубликовала фотографию мужа с нападающим «Зенита» Александром Кокориным после выхода на свободу.

    «Домой», – подписала фотографию Мамаева.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • Оба футболиста и Кирилл Кокорин сегодня вышли на свободу из колонии города Алексеевка по условно-досрочному освобождению.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      Allex31 2 минуты назад

      Начало с баночки колы..к вечеру будут проверять стулья..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      general.lizyukov 20 минут назад

      Паша, купола набил? А "РАБ СССР" на веках? Ну что ж ты так, Паша )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Звезда запаса 21 минуту назад

      Кокорин похоже еще больше поверил в себя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33651

      MaxRnD 24 минуты назад

      Судя по антуражу и выражению лиц, им не полегчало, и выводы какие-либо по случившемуся вряд ли сделаны ..

      1
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      Рейтинг: +921

      Mirak92 38 минут назад

      Паша брови бреет?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      РМЗ 39 минут назад

      Ждём новые приёмы со стулом ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1698

      Виталий Орехов 39 минут назад

      Слишком много времени уделяют СМИ этим павлинам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5827

      mihail200606 1 час назад

      Ну будет вечеринка сегодня .. Там опять кого нибудь отп...ят))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      swot1205 1 час назад

      Олени

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +977

      Tsigan 1 час назад

      Сегодня у Аланы будет ночной рок н ролл))

      0
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