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    Селюк – о переходе сына Киркорова в академию ЦСКА: «Рад, что Филипп прислушался ко мне»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о переходе Мартина Киркорова, сына певца Филиппа Киркорова, в академию ЦСКА.

    «С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать.

    Этим летом Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА – это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

    Я рад, что Филипп прислушался ко мне и перевел своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия «Барселоны» в Москве. Это правильный выбор.

    Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами», – заявил Селюк.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5065

      Агасфер 4 минуты назад

      Киркошка пусть трудится,но почему-то не хочется,чтобы СелЬДюк выступал радетелем за славу ЦСКА....Но раз сказал "Дважды-два-четыре",то трудно возражать.

      0
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      Рейтинг: +1303

      general.lizyukov 17 минут назад

      Я не в курсе, а что не так с академией Барсы в Москве? Это их или наш проект? Если наш - нет вопросов.

      0
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      Рейтинг: +5065

      Агасфер > general.lizyukov 3 минуты назад

      А если "их",то какого содержания вопросы? Позитивного? Негативного?

      0
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      Рейтинг: +1432

      Derzkiy1 35 минут назад

      Какой бы Филипп не был, но выбор он сделан правильно . Краснодар и Чертаново еще хорошие , но ЦСКА топ

      2
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      Рейтинг: +230

      kara-mba 50 минут назад

      Ну да, писать то больше не о чем, только об этой ..уйне.

      0
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      Рейтинг: +5065

      Агасфер > kara-mba 2 минуты назад

      Читай про Кокорина и его отчима.

      0
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      Рейтинг: +794

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Растёт смена в ЦСКА..))

      1
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      Рейтинг: +20667

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Еще напишите о детях Баскова и Моисеева.

      1
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      Рейтинг: +5065

      Агасфер > gol_kak_sokol 1 минуту назад

      Они пошли в школу "Спартака"??? Тогда напишем и про них! Всё-таки это про футбол,про его будущее.

      0
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      Рейтинг: +1113

      ALEX ML 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только пи_доров не хватает

      -4
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      Рейтинг: +734

      shikari__ > ALEX ML 1 час назад

      дети тут при чем? в ответе за родителей?

      4
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      Рейтинг: +11616

      bset > ALEX ML 47 минут назад

      Ты не прав. Зачем ребенка обижать?

      3
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      Рейтинг: +14401

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тошнотворная тема. Селюк, представляешь, сколько народу сейчас тебя обложили "комплиментами"? Вонючая тусовка. Хоть футбол оставьте в покое.

      0
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      Рейтинг: +1303

      general.lizyukov > DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Какая связь? Парень перешёл в академию ЦСКА. Там реально умеют готовить кадры. Пацан виноват, что его папа - Филипп? Или Филипп виноват, что участник грандиозной игры под названием шоу-бизнес? Голос есть, петь умеет - а остальное херня, мишура, положение вещей в природе. Там иначе никак, или будешь никем.
      Парнишка пусть старается, может и правда второй знаменитый Киркоров будет. И его имя будут кричать стадионы )))) ну хотя бы немножечко болельщиков. Главное, чтоб розовое не носил )))

      0
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      Рейтинг: +3044

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Растят игрока сборной Румынии.
      Болгарии?
      Какая разница.

      1
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      Рейтинг: +726

      GSmall > Дядя Серёжа 27 минут назад

      Ага"РАСТЯТ"

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