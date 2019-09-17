Селюк – о переходе сына Киркорова в академию ЦСКА: «Рад, что Филипп прислушался ко мне»

Агент Дмитрий Селюк высказался о переходе Мартина Киркорова, сына певца Филиппа Киркорова, в академию ЦСКА.

«С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать.

Этим летом Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА – это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

Я рад, что Филипп прислушался ко мне и перевел своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия «Барселоны» в Москве. Это правильный выбор.

Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами», – заявил Селюк.

