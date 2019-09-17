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    Отчим Кокорина переехал ногу журналисту

    Сегодня экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина выпустят из-под стражи.

    Встретить футболиста на Mercedes G-Class приехали отчим Кокорина – Кирилл Логинов и жена Дарья Валитова.

    Отчим Кокорина, встречая пасынка у ворот колонии, наехал на журналиста LIFE. Представитель СМИ отказался от госпитализации.

    Полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили.

    Позднее оператор LIFE пытался залезать в машину скорой помощи к корреспонденту, и ему прищемили руку

    Из заключения врачей по журналисту следует, что у пострадавшего подозрение на перелом большого пальца.

    Источник: Твиттер журналиста Александра Муйжнека

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10612

      Garrincha58 3 минуты назад

      а когда выйдут заключённые за ворота, тогда может кому то прищимят голову

      0
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      Рейтинг: +3344

      Viper for CSKA 7 минут назад

      Семейка - огонь!) Хотя журналисты тоже молодцы, заполонили улицу, и как вообще подъехать возможным представляется?

      0
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      Рейтинг: +11608

      bset 10 минут назад

      Как обезьяны столпились. Вы бы еще под колеса прыгнули и удивлялись, что вас переехали.

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