Отчим Кокорина переехал ногу журналисту

а когда выйдут заключённые за ворота, тогда может кому то прищимят голову
Сегодня экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина выпустят из-под стражи.
Встретить футболиста на Mercedes G-Class приехали отчим Кокорина – Кирилл Логинов и жена Дарья Валитова.
Отчим Кокорина, встречая пасынка у ворот колонии, наехал на журналиста LIFE. Представитель СМИ отказался от госпитализации.
Полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили.
Позднее оператор LIFE пытался залезать в машину скорой помощи к корреспонденту, и ему прищемили руку
Из заключения врачей по журналисту следует, что у пострадавшего подозрение на перелом большого пальца.
twit text
— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) September 17, 2019
twit text
— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) September 17, 2019