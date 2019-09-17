Отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Сегодня экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина выпустят из-под стражи.

Встретить футболиста на Mercedes G-Class приехали отчим Кокорина – Кирилл Логинов и жена Дарья Валитова.

Отчим Кокорина, встречая пасынка у ворот колонии, наехал на журналиста LIFE. Представитель СМИ отказался от госпитализации.

Полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили.

Позднее оператор LIFE пытался залезать в машину скорой помощи к корреспонденту, и ему прищемили руку

Из заключения врачей по журналисту следует, что у пострадавшего подозрение на перелом большого пальца.

twit text — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) September 17, 2019