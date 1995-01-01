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    Уткин: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, потому что не выиграет чемпионат»

    Блогер Василий Уткин сделал прогноз на то, кто станет победителем Лиги чемпионов-2019/20.

    «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, потому что не выиграет чемпионат. Я не имею в виду, что сейчас уже все предрешено, но у «Сити» на полгода заложена основа на то, чтобы команду лихорадило – потеря Ляпорта очень серьезна.

    Я не считаю, что отставание в пять очков глобально: у «Ливерпуля» тоже будут ошибки, но «Сити» не сможет играть стабильно надежно сзади.

    Из группового этапа они выйдут, и тогда, с возвращением Ляпорта, для них начнется сезон. К тому времени будет понятно, что в чемпионате трудно на что-то рассчитывать.
    Вероятность (прим. – на победу в Лиге чемпионов) процентов 20, но у «Сити» в моем понимании наивысшие шансы», – заявил Уткин.

    • «Ливерпуль» – действующий победитель ЛЧ.
    • Клую Юргена Клоппа лидирует в таблице АПЛ.
    • «Манчестер Сити» отстает на пять очков.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5824

      mihail200606 47 минут назад

      Главное для ливера уже чемп.. Столько лет без чемпионства уже..

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