Уткин: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, потому что не выиграет чемпионат»

Блогер Василий Уткин сделал прогноз на то, кто станет победителем Лиги чемпионов-2019/20.

«Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, потому что не выиграет чемпионат. Я не имею в виду, что сейчас уже все предрешено, но у «Сити» на полгода заложена основа на то, чтобы команду лихорадило – потеря Ляпорта очень серьезна.

Я не считаю, что отставание в пять очков глобально: у «Ливерпуля» тоже будут ошибки, но «Сити» не сможет играть стабильно надежно сзади.

Из группового этапа они выйдут, и тогда, с возвращением Ляпорта, для них начнется сезон. К тому времени будет понятно, что в чемпионате трудно на что-то рассчитывать.

Вероятность (прим. – на победу в Лиге чемпионов) процентов 20, но у «Сити» в моем понимании наивысшие шансы», – заявил Уткин.