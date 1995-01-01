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    Уткин: «Зарождение «Краснодара» – это как зарождение «Спартака» в 1930-е годы»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказался о том, как строится футбольный клуб «Краснодар».

    «Я знаю, что могут мне сказать, но зарождение «Краснодара» – это как зарождение «Спартака» когда-то в 30-е годы. Я сейчас говорю не о масштабе, а о типе проекта.

    Появляется человек, который собирается сделать клуб делом своей жизни, у него есть свои взгляды. Они могут эволюционировать, но они есть. У него есть группа сподвижников – они, правда, ему не братья, хотя в окружении Сергея Николаевича Галицкого есть еще один Сергей Николаевич Галицкий, это имя шурина владельца клуба.

    «Краснодар» – клуб, в котором тренер приглашается под определенное видение, а не наоборот», – сказал Уткин.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – третье место.
    • В мае 2013 года Галицкий начал строительство нового стадиона для команды, который был открыт 9 октября 2016 года.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8820

      vka1970 1 час назад

      Вполне реально и думаю это хорошо для нашего первенства.
      Чем больше самобытных, хороших коллективов В РПЛ, тем острее конкуренция и сильнее клубы.

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