Уткин: «Зарождение «Краснодара» – это как зарождение «Спартака» в 1930-е годы»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказался о том, как строится футбольный клуб «Краснодар».

«Я знаю, что могут мне сказать, но зарождение «Краснодара» – это как зарождение «Спартака» когда-то в 30-е годы. Я сейчас говорю не о масштабе, а о типе проекта.

Появляется человек, который собирается сделать клуб делом своей жизни, у него есть свои взгляды. Они могут эволюционировать, но они есть. У него есть группа сподвижников – они, правда, ему не братья, хотя в окружении Сергея Николаевича Галицкого есть еще один Сергей Николаевич Галицкий, это имя шурина владельца клуба.

«Краснодар» – клуб, в котором тренер приглашается под определенное видение, а не наоборот», – сказал Уткин.