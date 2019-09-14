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    Трансферный бюджет «Реала» может превысить 400 миллионов

    «Реал» проводит работу для увеличения трансферного бюджета.

    По информации AS, у мадридского клуба уже есть 156 миллионов евро ликвидных активов, которые можно потратить на приобретение новичков.

    Кроме того, рассматривается вопрос привлечения кредитных средств в размере 285 миллионов на выгодных условиях и с низкой процентной ставкой.

    Таким образом, общая сумма может составить 441 миллион евро.

    Приоритетная цель «Реала» на лето 2020 года – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14363

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Как раз хватит на Мбаппе и обратный выкуп Роналду.

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