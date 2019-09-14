Трансферный бюджет «Реала» может превысить 400 миллионов

Как раз хватит на Мбаппе и обратный выкуп Роналду.
«Реал» проводит работу для увеличения трансферного бюджета.
По информации AS, у мадридского клуба уже есть 156 миллионов евро ликвидных активов, которые можно потратить на приобретение новичков.
Кроме того, рассматривается вопрос привлечения кредитных средств в размере 285 миллионов на выгодных условиях и с низкой процентной ставкой.
Таким образом, общая сумма может составить 441 миллион евро.
Приоритетная цель «Реала» на лето 2020 года – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.