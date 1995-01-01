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    Express: Сульшер отправил скаутов просматривать форварда «Фенербахче» Мурики

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер впечатлен игрой форварда сборной Косово Ведата Мурики в матче отборочного цикла Евро-2020 против Англии (3:5). Норвежец отправил скаутов просмотреть нападающего в ближайшей игре «Фенербахче».

    25-летний форвард перешел в клуб из Стамбула из «Ризеспора». Рыночная стоимость Мурики – 2,5 миллиона евро.

    • Косовар выступает за «Фенербахче» с лета.
    • С 2016 года футболист привлекается в сборную Косово.
    • На клубном уровне Мурики больше всего встреч провел за турецкий «Гиресунспор» (56 матчей в чемпионате Турции, 21 гол).

    Источник: Express

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