Express: Сульшер отправил скаутов просматривать форварда «Фенербахче» Мурики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер впечатлен игрой форварда сборной Косово Ведата Мурики в матче отборочного цикла Евро-2020 против Англии (3:5). Норвежец отправил скаутов просмотреть нападающего в ближайшей игре «Фенербахче».
25-летний форвард перешел в клуб из Стамбула из «Ризеспора». Рыночная стоимость Мурики – 2,5 миллиона евро.
- Косовар выступает за «Фенербахче» с лета.
- С 2016 года футболист привлекается в сборную Косово.
- На клубном уровне Мурики больше всего встреч провел за турецкий «Гиресунспор» (56 матчей в чемпионате Турции, 21 гол).