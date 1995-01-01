Express: Сульшер отправил скаутов просматривать форварда «Фенербахче» Мурики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер впечатлен игрой форварда сборной Косово Ведата Мурики в матче отборочного цикла Евро-2020 против Англии (3:5). Норвежец отправил скаутов просмотреть нападающего в ближайшей игре «Фенербахче».

25-летний форвард перешел в клуб из Стамбула из «Ризеспора». Рыночная стоимость Мурики – 2,5 миллиона евро.