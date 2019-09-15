Перес: «Когда я вернулся в 2009 году, «Реал» в рейтинге УЕФА был 13-м. Сейчас ситуация изменилась. Мы должны гордиться»

Конечно есть, чем гордиться. 3 ЛЧ подряд, 4 за 5 лет. Суперкубки Европы и клубные ЧМ. Но за что так с Касом? И с Навасом сейчас? Я с этим не могу смириться. И Роналду можно было оставить.
Президент «Реала» Флорентино Перес обратил внимание на успехи клуба после его возвращения в 2009 году. За последние десять лет испанцы четыре раза выиграли Лигу чемпионов.
«Когда я вернулся в 2009 году, клуб был 13-м в рейтинге УЕФА. Теперь ситуация изменилась. Это объективные данные. Мы должны гордиться, считаю.
Теперь нам нужно восстановить конкурентоспособность. Мы приложили усилия, чтобы перестроить состав, в котором выступает действующий обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич. Одиннадцать игроков «Реала» – кандидаты в символическую сборную ФИФА», – цитирует Переса AS.
- В прошлом сезоне Примеры «Реал» финишировал третьим.
- Сейчас в таблице чемпионата Испании мадридцы идут вторыми.
- На следующей неделе «Реал» сыграет с «ПСЖ».