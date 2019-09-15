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    Перес: «Когда я вернулся в 2009 году, «Реал» в рейтинге УЕФА был 13-м. Сейчас ситуация изменилась. Мы должны гордиться»

    Президент «Реала» Флорентино Перес обратил внимание на успехи клуба после его возвращения в 2009 году. За последние десять лет испанцы четыре раза выиграли Лигу чемпионов.

    «Когда я вернулся в 2009 году, клуб был 13-м в рейтинге УЕФА. Теперь ситуация изменилась. Это объективные данные. Мы должны гордиться, считаю.

    Теперь нам нужно восстановить конкурентоспособность. Мы приложили усилия, чтобы перестроить состав, в котором выступает действующий обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич. Одиннадцать игроков «Реала» – кандидаты в символическую сборную ФИФА», – цитирует Переса AS.

    • В прошлом сезоне Примеры «Реал» финишировал третьим.
    • Сейчас в таблице чемпионата Испании мадридцы идут вторыми.
    • На следующей неделе «Реал» сыграет с «ПСЖ».

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      Red-Green_fan 1 час назад

      Конечно есть, чем гордиться. 3 ЛЧ подряд, 4 за 5 лет. Суперкубки Европы и клубные ЧМ. Но за что так с Касом? И с Навасом сейчас? Я с этим не могу смириться. И Роналду можно было оставить.

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      Рейтинг: +11

      Sabir1998 1 час назад

      Да,блин,админы этого сайта,неужели не можете правильно констатировать информацию?)Реал 4 раза выигрывал ЛЧ после его прихода

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      Рейтинг: +3715

      vladik12 > Sabir1998 1 час назад

      Ну да, четыре раза - это солидно.

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