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    РФС до конца сентября рассмотрит расторжение контракта между «Краснодаром» и Мамаевым

    Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос прекращения сотрудничества между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.

    «Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе. Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября», – сказал Березов.

    • Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
    • С октября хавбек находится за решеткой – сначала его содержали в СИЗО, а потом отправили в колонию.
    • На следующей неделе футболист выйдет на свободу по УДО.

    Источник: ТАСС

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