РФС до конца сентября рассмотрит расторжение контракта между «Краснодаром» и Мамаевым

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос прекращения сотрудничества между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.
«Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе. Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября», – сказал Березов.
- Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
- С октября хавбек находится за решеткой – сначала его содержали в СИЗО, а потом отправили в колонию.
- На следующей неделе футболист выйдет на свободу по УДО.