Дзюба: «Не праздновал гол «Арсеналу» фирменным жестом, потому что очень уважаю Тулу»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не показал фирменный жест после гола в матче 9-го тура РПЛ против «Арсенала».

«Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», – сказал Дзюба.