Дзюба: «Не праздновал гол «Арсеналу» фирменным жестом, потому что очень уважаю Тулу»

Вроде взрослый, так не надо было играть против тех кого любишь.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не показал фирменный жест после гола в матче 9-го тура РПЛ против «Арсенала».
«Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», – сказал Дзюба.
- «Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
- Дзюба открыл счет в матче на 5-й минуте.
- За тульский клуб нападающий выступал во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды.