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    Дзюба: «Не праздновал гол «Арсеналу» фирменным жестом, потому что очень уважаю Тулу»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не показал фирменный жест после гола в матче 9-го тура РПЛ против «Арсенала».

    «Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
    • Дзюба открыл счет в матче на 5-й минуте.
    • За тульский клуб нападающий выступал во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ссппааррттаакк 24 секунды назад

      Вроде взрослый, так не надо было играть против тех кого любишь.

      0
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      Рейтинг: +10580

      Garrincha58 19 минут назад

      а гол в ворота Зенита когда был в аренде у туляков так праздновал прыгал от счастья чуть из трусов не выпал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      Dellleone 1 час назад

      Значит там где он его показывает , тех очень не уважает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +782

      AHTUNGBOL > Dellleone 33 минуты назад

      Есть ещё такое понятие, как нейтралитет...

      0
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