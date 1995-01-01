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    Лэмпард: «Челси» хочет быть среди лучших, но мы должны себя трезво оценивать»

    Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард охарактеризовал соперника по матчу 5-го туру АПЛ «Вулверхэмптон».

    «Вулверхэмптон» – сильный соперник. Думаю, они планируют биться за первую шестерку АПЛ. Нам нельзя терять концентрацию. В их составе хватает сильных исполнителей, и мы должны их уважать. Сейчас в АПЛ ни с кем не бывает легко. Кто закончит в первой шестерке АПЛ? Сложно предсказать.

    Наш клуб тоже хочет быть среди лучших, но мы должны себя трезво оценивать», – заявил главный тренер «Челси».

    «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном» сегодня в 17:00 по московскому времени.

    • «Челси» идет на 11-м месте с пятью очками.
    • «Вулверхэмптон» – на 17-м (три очка).

    Источник: Goal

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