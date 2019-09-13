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    Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «ПСЖ» запросил 300 миллионов евро за Неймара»

    Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему каталонцы не смогли вернуть Неймара в клуб.

    «Под конец трансферного окна «ПСЖ» запросил 300 миллионов евро. Хоть Неймар благодаря своим игровым качествам и мастерству можно считать исключительным игроком, подписать с ним контракт оказалось невозможно. «Барселона» прикладывала огромные усилия для его возвращения», – заявил Гаспар.

    • Минувшим летом «Барса» вела переговоры о возвращении Неймара, но не сумела договориться с «ПСЖ» об условиях сделки.
    • Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

    Источник: El Larguero

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