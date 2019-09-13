Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «ПСЖ» запросил 300 миллионов евро за Неймара»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему каталонцы не смогли вернуть Неймара в клуб.

«Под конец трансферного окна «ПСЖ» запросил 300 миллионов евро. Хоть Неймар благодаря своим игровым качествам и мастерству можно считать исключительным игроком, подписать с ним контракт оказалось невозможно. «Барселона» прикладывала огромные усилия для его возвращения», – заявил Гаспар.